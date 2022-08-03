Жители нескольких районов Вологодской области наблюдали на небе необычное явление

03.08.2022 [Общество]

Жители нескольких районов Вологодской области 1 августа наблюдали на небе необычные явления. Фото их они поделились в социальных сетях. Некоторые подумали, что это НЛО, однако, свечением в небе оказался след от запуска ракеты.

След от запуска можно было увидеть в Великоустюгском, Тотемском, Бабушкинском, Никольском и Нюксенском районах. 

Жители этих районов поделились фото следа от ракеты в небе, которая была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. 

Фото: Клавдия-Казунина Вовк

Вот так, например, он выглядел в Бабушкинском районе. 

А так его запечатлели жители Нюксенского района:

Фото: Екатерина Попова

Некоторые очевидцы непривычных следов на небе, подумали, что это НЛО. Однако, причастны к нему оказались земляне, которые  1 августа запустили ракету. 

1 августа в 23:25 с космодрома «Плесецк» был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Спутнику присвоили номер «Космос-2558». Жители региона наблюдали в небе так называемую «медузу» - инверсионный след от ракеты-носителя.

Инверсионный след ракеты-носителя формируется в тропопаузе. На его появление влияют пары воды, которые подвергаются усиленной конденсации. Они присутствуют в продуктах сгорания, так как во время сгорания равномерно расходуется углеводородное топливо. После выхода наружу и достаточного охлаждения яркий инверсионный след в воздухе становится заметным. Его можно увидеть во время запусков в определенное время - когда солнце Землю не освещает, но его лучи попадают на находящийся на огромной высоте конденсационный след ракеты. Довольно часто люди пугаются этого явления, массово сообщая об НЛО.

Тэги: космос, ракета

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