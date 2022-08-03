В Вологде нашли водителя автокрана, который чуть не сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе

В Вологде полицейские разыскали и задержали водителя автокрана, который чуть не сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе.

Как NewsVO сообщал ранее, ДТП произошло на перекрёстке улиц Чехова и Челюскинцев. По уточнённым данным ГИБДД, 27 июля около 8:40 женщина с дочкой решили перейти дорогу перед подъезжающим слева автокраном и чуть не попали под него.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам задержанного привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1500 рублей.

«В ходе беседы водитель признал недопустимость и всю опасность подобных действий и впредь пообещал быть внимательным на дороге», — сообщает городской отдел ГИБДД.

Мужчина также добровольно возместил пешеходам моральный вред.