В Вологде нашли водителя автокрана, который чуть не сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе

03.08.2022 [Общество]

В Вологде полицейские разыскали и задержали водителя автокрана, который чуть не сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе.

Как NewsVO сообщал ранее, ДТП произошло на перекрёстке улиц Чехова и Челюскинцев. По уточнённым данным ГИБДД, 27 июля около 8:40 женщина с дочкой решили перейти дорогу перед подъезжающим слева автокраном и чуть не попали под него.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам задержанного привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1500 рублей.

«В ходе беседы водитель признал недопустимость и всю опасность подобных действий и впредь пообещал быть внимательным на дороге», — сообщает городской отдел ГИБДД.

Мужчина также добровольно возместил пешеходам моральный вред.

Тэги: ДТП, автокран, водитель, задержание

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