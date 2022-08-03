В Подмосковье горит склад Ozon: пожар охватил 35 тысяч квадратных метров

Пожар на складе Ozon в подмосковном городском округе Истра начался 3 августа. Со склада эвакуировали всех сотрудников, их оказалось около одной тысячи. Пишет ТАСС со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи.

Пожару присвоили третий ранг сложности. Общая площадь пожара по состоянию на 14:20 достигала 35 тыс. кв. м, горела примерно половина склада.

Покупатели и продавцы онлайн-ретейлера Ozon получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе товары. Сейчас продукция склада скрыта на витрине маркетплейса.

«Оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, продавцах и покупателях», — прокомментировали ТАСС в пресс-службе Ozon.

В результате пожара обрушилась стена здания. Для помощи в тушению туда направили пожарных из Москвы, также планируется привлечь авиацию