Жителей Вологды просят поучаствовать в опросе о благоустройстве Осановской рощи

03.08.2022 [Общество]

Лаборатория городской среды просит жителей Вологды принять участие в опросе, который касается благоустройства Осановской рощи.

«В конце декабря завершилась стройка первой очереди благоустройства природного парка „Осановская роща“. Несколько месяцев шла совместная работа большой команды над тем, чтобы воплотить в жизнь предложения архитекторов и пожелания жителей. Сейчас предлагаем оценить проектные решения первой очереди и их реализацию. Каким, на ваш взгляд, парк стал сейчас и как должен развиваться дальше? Что для этого можно предложить?», — сообщается на сайте Лаборатории городской среды. 

Ответить на вопросы анкеты можно по ссылке https://forms.gle/Unyg5bsSgQ63qMbXA.

«Они помогут узнать и лучше понять ваше мнение, а также учесть его в дальнейшей разработке концепции благоустройства парка»

Сейчас Служба городского хозяйства ведёт работу с подрядчиком в рамках гарантийных обязательств по устранению собранных замечаний. В ближайшее время планируется презентация и обсуждение концепции дальнейшего развития парка.

 

Тэги: Осановская роща, благоустройство

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