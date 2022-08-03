Жителей Вологды просят поучаствовать в опросе о благоустройстве Осановской рощи

Лаборатория городской среды просит жителей Вологды принять участие в опросе, который касается благоустройства Осановской рощи.

«В конце декабря завершилась стройка первой очереди благоустройства природного парка „Осановская роща“. Несколько месяцев шла совместная работа большой команды над тем, чтобы воплотить в жизнь предложения архитекторов и пожелания жителей. Сейчас предлагаем оценить проектные решения первой очереди и их реализацию. Каким, на ваш взгляд, парк стал сейчас и как должен развиваться дальше? Что для этого можно предложить?», — сообщается на сайте Лаборатории городской среды.

Ответить на вопросы анкеты можно по ссылке https://forms.gle/Unyg5bsSgQ63qMbXA.

«Они помогут узнать и лучше понять ваше мнение, а также учесть его в дальнейшей разработке концепции благоустройства парка»

Сейчас Служба городского хозяйства ведёт работу с подрядчиком в рамках гарантийных обязательств по устранению собранных замечаний. В ближайшее время планируется презентация и обсуждение концепции дальнейшего развития парка.