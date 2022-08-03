Самым курящим регионом оказалась Нижегородская область

03.08.2022 [Общество]

Эксперты определили самые курящие регионы России. Результаты исследования основаны на данных национальной системы маркировки продукции «Честный знак», а также цифрах Росстата о количестве постоянных жителей регионов.

Результаты исследования показали, что в первом полугодии 2022 года в Нижегородской области было продано в среднем 4,44 пачки сигарет на одного жителя, в Санкт-Петербурге — 3,96, в Краснодарском крае — 3,42 пачки.

В десятке самых курящих регионов оказались Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская и Рязанская области, Москва, Крым и Севастополь.

Эксперты также пришли к выводу, что альтернатива сигаретам — сигары, сигариллы, жевательный табак и кальянные смеси не пользуются большой популярностью у россиян. Любопытно, что по потреблению альтернативы сигаретам в лидерах снова оказалась Нижегородская область. Помимо этого региона, в тройку лидеров попали Омская область и Севастополь.

Как ранее сообщал ВЦИОМ, в России курит треть населения — 33%. Правда, 9 лет назад курящих было намного больше — 41%.

В целом объем табачного рынка в 2021 году в России оценен в 196,6 млрд рублей. При подсчете, естественно, не был учтен объем подпольного табачного рынка. Как свидетельствуют данные Forbes, в 2021 году он составил почти 11%.   

Тэги: исследования, табак

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