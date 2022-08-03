69% россиян никогда не были за рубежом

По данным исследования фонда «Общественное мнение», 69% россиян никогда не выезжали за пределы России. 9% граждан РФ путешествовали в зарубежные страны десять и более лет назад, 6% — пять и более лет назад, а 2% выезжали за границу менее года назад. В другие регионы России менее года назад выезжали лишь 20% опрошенных. Результаты исследования опубликовал КоммерсантЪ

Чаще всего респонденты отдыхали в Сочи и Краснодарском крае (35% от всех опрошенных), в Санкт-Петербурге, Москве, Крыму (по 19%), а также в Поволжье (14%). 62% «внутренних туристов» высоко оценили свой опыт путешествий по России, 4% с ними не согласились.