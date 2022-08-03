Череповец присоединится к Международной факельной эстафете «Бег дружбы». Цель которой, как заявляют сами организаторы, вдохновить людей объединиться в своем

стремлении к гармонии и единству в отношениях стран и народов.

Эстафета стартует 8 августа в Великом Новгороде. На территории Вологодской области участников эстафеты встретит Череповец. 13 августа команда прибегает в Вологодскую область со стороны Новгородской области, через город Устюжна. Торжественная встреча участников состоится на стадионе «Металлург» в 15.00, которая станет частью открытия VI Мемориала Памяти сильнейших легкоатлетов Вологодской области и Открытого Чемпионата Череповца по лёгкой атлетике среди ветеранов. Участники эстафеты совершат символический пробег с участниками чемпионата по стадиону «Металлург».

Старт маршрута Череповец-Пошехонье состоится 14 августа в 9.00 от ТЦ «АКСОН». Примерное прибытие в г. Пошехонье – 16.00.

Дальше эстафета отправиться по маршруту Ярославль - Москва - Нижний Новгород - Чебоксары - Саранск - Пенза - Самара. И завершится 19 сентября в Уфе.