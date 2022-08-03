Пляж в Великом Устюге, благоустройством которого были недовольны жители, проверила прокуратура

03.08.2022 [Общество]

Прокуратура проверила пляж в Великом Устюге.

В Великом Устюге потратили 500 тысяч на благоустройство городского пляжа. Последние несколько лет в городе не было разрешённого и оборудованного места для отдыха у водоема и купания. Жители провели осмотр пляжа и были слегка шокированы его благоустройством. Песок был высыпан горой, кромка берега и заход в воду так и остался в ненадлежащем состоянии.

После того, как информация о состоянии пляжа появилась в СМИ, межрайонной прокуратурой был проведена проверка исполнения муниципального контракта по благоустройству места отдыха и купания граждан на реке Сухоне вблизи улиц Кирова и Пушкина.

«В ходе проверки в деятельности органа местного самоуправления выявлены нарушения с. 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд“, выразившиеся в ненадлежащем контроле за исполнением этапов муниципального контракта по благоустройству городского пляжа, а именно, подрядчиком не осуществлен вывоз с берега топляков, на информационном стенде отсутствует необходимая информация о лабораторных испытаниях воды и почвы, а также не оборудована граница заплыва детской купальни. По данному факту в адрес руководителя администрации внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры», — сообщают в Межрайонной прокуратуре. 

Ранее NewsVo писал, что жители Великого Устюга шокированы благоустройством пляжа за полмиллиона рублей

 

Тэги: пляж, прокуратура

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