Жительницу Грязовецкого района оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос на знакомую

03.08.2022 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд вынес приговор женщине, признанной виновной в заведомо ложном доносе.

По материалам дела, подсудимая заявила участковому, что её ограбила знакомая: та якобы отобрала у неё сумку, в которой лежал телефон стоимостью 20 тысяч рублей и ключи от квартиры.

«В ходе проверки было установлено, что преступление в отношении заявительницы не совершалось. Сумку со всем содержимым она по своей невнимательности оставила дома у бывшего супруга знакомой, а донос совершила из-за личной неприязни к этой знакомой», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Тэги: ложный донос, ссора, суд, приговор, штраф

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