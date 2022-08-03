Жительницу Грязовецкого района оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложный донос на знакомую

В Грязовецком районе суд вынес приговор женщине, признанной виновной в заведомо ложном доносе.

По материалам дела, подсудимая заявила участковому, что её ограбила знакомая: та якобы отобрала у неё сумку, в которой лежал телефон стоимостью 20 тысяч рублей и ключи от квартиры.

«В ходе проверки было установлено, что преступление в отношении заявительницы не совершалось. Сумку со всем содержимым она по своей невнимательности оставила дома у бывшего супруга знакомой, а донос совершила из-за личной неприязни к этой знакомой», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.