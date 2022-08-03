Житель Никольского района заявил о бомбе в школе, чтобы удивить друзей

В Никольском районе суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Он хотел удивить друзей, у которых в тот день была свадьба.

«Изрядно выпив с утра, он придумал для молодожёнов шутку-сюрприз. Решил, что все будут в восторге, если на праздник приедут сотрудники полиции с мигалками. А потом они же еще и довезут его до дома в ближайшую деревню», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Когда все уехали в ЗАГС, мужчина позвонил по номеру «112» и заявил, что в школе Никольска заложена бомба. Он специально говорил не спеша, чтобы полицейские смогли вычислить его местонахождение по телефону.

«Но сюрприз не удался — сотрудники полиции приехали к нему быстрее, чем молодожёны вернулись из ЗАГСа, и забрали его в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дела», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.