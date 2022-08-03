Двухмесячная норма осадков: синоптики подвели итоги июля, который поразил Вологодскую область своими грозами

Синоптики сосчитали, где именно прошли самые сильные дожди в Вологодской области в июле.

В Вологодском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле на всех метеостанциях было зафиксировано превышение климатической нормы месячной суммы осадков, а в отдельных районах восточной половины области норма осадков была превышена более чем в два раза.

«Наибольшее количество осадков было зафиксировано на метеостанциях в Нюксенице, Тотьме и в Биряково (Соколький муниципальный район). Наиболее интенсивные дожди отмечались при прохождении циклона 19–20 июля и медленном перемещении холодного фронта через территорию области с 28 по 29 июля. 19 июля в Великом Устюге за 8 часов выпало 58 миллиметров дождя, что составляет 84% от месячной нормы, 28 июля в Тотьме за 5 часов выпало 54 мм — 72% от месячной нормы, на станции Биряково чуть более чем за час выпал 61 мм осадков — 75% от месячной нормы», — рассказали в ВЦГМС.

Август продолжить радовать жителей региона теплом. В выходные в Вологодской области ожидают жару до 31 градуса. Прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах могут отмечаться кратковременные дожди с грозами.