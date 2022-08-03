В Вологодском мясе и мёде обнаружены следы антибиотиков

03.08.2022 [Общество]

В июле 2022 года в Вологодской области государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках пищевого мониторинга была выявлена мясная продукция, молочная продукция и мёд, которая не отвечает требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм.

В ходе мониторинга были отобраны пробы от мяса птицы, производства ООО «Шекснинская птицефабрика», мяса свинины, производства СПК «Агрофирма «Красная звезда», мёда, изготовителем которого является ЛПХ Завьялов А.Н., а также сыра, произведенного ООО «Сыркомбинат», производство которого находится в Республике Татарстан.

«В ходе лабораторных исследований, проведённых в подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Тверская МВЛ» и ФГБУ «ВГНКИ», было установлено, что в отобранных образцах мясной продукции и мёда содержатся следы антибиотиков, доксициклина и метронидазола, что является нарушением требований ТР ТС «О безопасности пищевой продукции». В пробах сыра выявлена фальсификация продукции растительными жирами, что свидетельствует о нарушении производителем продукции ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» — сообщают в  Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Результаты лабораторных испытаний были размещены во ФГИС «Сирано» — информационной системе, предназначенной для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных грузов, с целью обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и контроля.

Информация о выявленных нарушениях была направлена Северо-Западным межрегиональным Управлением Россельхознадзора в адреса производителей для принятия ими мер в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ ‚О техническом регулировании‘. В течение 10 дней после получения информации о несоответствии продукции требованиям Технических регламентов, предприятия-производители должны разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью людей и согласовать ее с органом государственного контроля.

Тэги: антибиотики, еда

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