В зоосаде на вотчине Деда Мороза поселилась камышовая кошка

03.08.2022 [Общество]

На вотчине Деда Мороза поселилась камышовая кошка, которая занесена в красную книгу. 

Камышовая кошка приехала в Зоосад в конце мая из Новосибирского зоопарка. Это совсем молодая самка, которой чуть больше года. Кошка прошла обязательный карантин и сейчас вышла в уличный вольер на территории основной экспозиции.

«Кошка ведет себя спокойно, любознательно, привыкает к новому месту жительства. Сотрудники Зоосада постепенно налаживают контакт с новым жителем. Несмотря на внешнюю схожесть с домашним котом, это дикое животное с острыми когтями и зубами, хаус практически не поддаётся приручению», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для кошки подготовлен вольер, который будет комфортен для ее жизни.

«Иногда вы можете не увидеть ее, но не торопитесь расстраиваться. Возможно, она, как настоящий хищник, притаилась в больших камнях или растительности в вольере, ведь ее тактика — долго и терпеливо ждать, экономить энергию, идеально оценить дистанцию до цели с помощью вертикальных зрачков и сделать внезапный бросок с несколькими мощными скачками», — сообщают сотрудники Зоосада. 

Камышовый кот занесён в Красную книгу России. Он встречается на западном побережье Каспийского моря, в Закавказье, Средней Азии, изредка в Казахстане.

Тэги: животные, Красная книга

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