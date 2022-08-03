Абонементы на матчи «Северстали» в этом году вновь не будут продавать

03.08.2022 [Спорт]

В связи с нестабильной ситуацией в области по коронавирусу в этом год вновь не будут продавать абонементы на матчи «Северстали».

Об этом отвечая на вопросы болельщиков рассказал директор хоккейного клуба из Череповца.

«Абонементов не будет. Что касается цен на билеты, то они будут озвучены перед стартом Чемпионата», - сказал Николай Казаков.

Так же Казаков оценил перспективу проведения матча в формате «болельщики против хоккеистов»:

«Формат хороший, но, в сезоне реализация такой игры маловероятна. Если только после окончания выступления команды».

Отметим что Чемпионат КХЛ стартует 1 сентября. Первый домашний матч подопечные Андрея Разина проведут 9 сентября, против московского ЦСКА.

Тэги: «Северсталь»

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