Яндекс составил рейтинг достопримечательностей России, куда вошел 21 объект из Вологодской области

03.08.2022 [Культура]

Аналитики Яндекс Путешествий составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске Яндекса. В него вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников, парков и так далее — в том числе 21 объект из Вологодской области. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Вологодская область находится на 26-м месте среди регионов России.

Самая популярная достопримечательность региона — Ферапонтов монастырь. Он занял 163-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

В ТОП-10 также вошли Кирилло-Белозерский монастырь, Усадьба Брянчаниновых, Спасо-Прилуцкий монастырь, Софийский собор в Вологде, Горицкий Воскресенский монастырь, Спасо-Каменный монастырь, Вологодский драматический театр, музей «Семёнково», памятник букве «О».

Среди достопримечательностей региона больше всего монастырей — в то время как в целом по России лидируют музеи.

Аналитики также посчитали, сколько достопримечательностей осталось от разных эпох. В Вологодской области лидирует XX век — так же, как и в целом по России.

А ещё Яндекс Путешествия посчитали, из каких российских регионов в Вологодскую область этим летом приезжало больше всего туристов. Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Архангельской области и Ленинградской области.

Жители самой Вологодской области этим летом активнее всего бронировали отели в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ярославской области, Москве и Республике Крым.

В рейтинг вошли достопримечательности, соответствующие двум условиям: своя страница в Википедии и не менее 500 запросов в Поиске за год от пользователей из других городов. Учитывали только рукотворные объекты. Больше о методе составления рейтинга можно прочитать на странице исследования.

Тэги: достопримечательности, рейтинги

ТОП НЕДЕЛИ

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке
Житель Вологды получил штраф за дискредитацию армии РФ, выйдя на площадь Революции с белым листом
В Вологде двое детей и женщина пострадали в ДТП на улице Ананьинской
В Вологде мусоровоз задавил пожилую женщину
В Шекснинском районе пропала женщина и двое детей
Лисицинский карьер может стать курортом
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым
Жители Вытегры просят убрать с дороги надгробную плиту, по которой ездят машины и ходят люди

Похожие новости

Фильм о том, как самому организовать путешествие на автомобиле по достопримечательностям региона, вышел в Вологодской области

Это фильм о туристическом маршруте «60-я параллель»

1377
0

Скетчи с видами Вологды представлены на выставке в библиотеки имени Бабушкина

Здесь проходит выставка работ художника Олега Малинина «Влюбленный в Вологду»

1000
0

Копии мировых башен под Вологдой вошли в финал голосования на звание лучшего народного арт-объекта России

Победитель станет известен 24 января

1832
0

Копии мировых башен под Вологдой претендуют на звание лучшего народного арт-объекта России

Вологодская достопримечательность участвует в завершающем раунде голосования

1463
0

Уличная фотовыставка достопримечательностей области открылась в дворике Вологодского кремля

Ее посетители смогут составить собственный маршрут для путешествия по региону

1280
0

Уличная фотовыставка достопримечательностей области откроется в дворике Вологодского кремля

Организаторы призывают фотографов присылать свои работы

1214
0

Дом-картина может стать еще одной достопримечательностью Сямжи

Жительница Череповца Анна Егорова расписала стены дома своих родителей в Сямже эмалью, превратив их в огромные картины.

3035
0

О достопримечательностях Вологодской области сняли мультфильм

 По сюжету, дедушка рассказывает внучке перед сном, чем знаменит родной край

 
4118
0

Вологда и Великий Устюг могут появиться на новых российских купюрах

 Дизайн новых купюр будет вынесен на общественное обсуждение на одном из федеральных каналов

3323
1

Достопримечательности города объединит проект "Азбука Вологды"

Составят "азбуку" города сами вологжане

2666
1

От музея Башлачева до валуна «Лось»: Вологодчина определилась с «Сокровищами Русского Севера»

На первом месте оказался музей Александра Башлачева с 2509 голосами

3284
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе автомобиль «Ауди» насмерть сбил женщину
«Я смотрю сидит»: Игорь Бурмистров рассказал о том, как обнаружил пропавшего в Морозовице мальчика
Создатель паблика «Омбудсмен полиции» приговорен к 5 годам заключения
В Вологодском мясе и мёде обнаружены следы антибиотиков
В зоосаде на вотчине Деда Мороза поселилась камышовая кошка
В Вологде ищут очевидцев смертельного ДТП с мусоровозом
Абонементы на матчи «Северстали» в этом году вновь не будут продавать
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1751
0
02.08.2022 [БлогоVO]

SHAMAN - Я РУССКИЙ Пародия деда Архимеда

315
0
29.07.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин два года бьется за право видеться с дочерью

670
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика