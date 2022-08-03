Яндекс составил рейтинг достопримечательностей России, куда вошел 21 объект из Вологодской области

Аналитики Яндекс Путешествий составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске Яндекса. В него вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников, парков и так далее — в том числе 21 объект из Вологодской области. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Вологодская область находится на 26-м месте среди регионов России.

Самая популярная достопримечательность региона — Ферапонтов монастырь. Он занял 163-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

В ТОП-10 также вошли Кирилло-Белозерский монастырь, Усадьба Брянчаниновых, Спасо-Прилуцкий монастырь, Софийский собор в Вологде, Горицкий Воскресенский монастырь, Спасо-Каменный монастырь, Вологодский драматический театр, музей «Семёнково», памятник букве «О».

Среди достопримечательностей региона больше всего монастырей — в то время как в целом по России лидируют музеи.

Аналитики также посчитали, сколько достопримечательностей осталось от разных эпох. В Вологодской области лидирует XX век — так же, как и в целом по России.

А ещё Яндекс Путешествия посчитали, из каких российских регионов в Вологодскую область этим летом приезжало больше всего туристов. Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Архангельской области и Ленинградской области.

Жители самой Вологодской области этим летом активнее всего бронировали отели в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ярославской области, Москве и Республике Крым.

В рейтинг вошли достопримечательности, соответствующие двум условиям: своя страница в Википедии и не менее 500 запросов в Поиске за год от пользователей из других городов. Учитывали только рукотворные объекты. Больше о методе составления рейтинга можно прочитать на странице исследования.