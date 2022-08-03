Росавиация в очередной раз продляет запреты на полеты на юге России

03.08.2022 [Общество]

В южных регионах России продлен запрет на полеты. Как сообщает Росавиация, запрет касается 11 аэропортов, расположенных в центральной и южной части страны. В среду, 3 августа, он был продлен до 11 августа.

С 24 февраля, после начала специальной военной операции на территории Украины, были приостановлены полеты в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя. В качестве альтернативы можно выбрать рейсы через аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Сочи и Ставрополя. Как посчитал «КоммерсантЪ», запрет продляют уже в 27-й раз.

Летом, на фоне запрета на перелеты, РЖД заявила об увеличении рейсов в южном направлении. В частности, железнодорожники назначили более 1000 дополнительных рейсов.

Тэги: специальная военная операция, аэропорт

ТОП НЕДЕЛИ

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке
Житель Вологды получил штраф за дискредитацию армии РФ, выйдя на площадь Революции с белым листом
В Вологде двое детей и женщина пострадали в ДТП на улице Ананьинской
В Вологде мусоровоз задавил пожилую женщину
В Шекснинском районе пропала женщина и двое детей
Лисицинский карьер может стать курортом
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым
Жители Вытегры просят убрать с дороги надгробную плиту, по которой ездят машины и ходят люди

Похожие новости

Российские суды вместо депортации начали штрафовать украинцев

С конца февраля на территорию России прибыли более 2,7 млн человек с Украины, ДНР и ЛНР

313
0

Российскому военнопленному Вадиму Шишимарину пожизненный срок заменили на 15 лет тюрьмы

Такое решение вынесено апелляционным судом Киева

861
0

Данные поступающих в вузы детей участников спецоперации будут засекречены

Им всем присвоен специальный номер, не позволяющий раскрыть персональные данные

813
0

Аэропорты юга России не будут работать до 5 августа

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов

437
0

Пекин выступил против санкций на покупку нефти у России

Ранее Вашингтон призвал ввести рестрикции против страхователей танкеров, перевозящих нефть из РФ в Китай

428
0

Специи Kamis исчезнут с прилавков российских магазинов

В ответ российские производители приправ заявили, что смогут найти замену по всем ключевым позициям

794
0

В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках

Мужчина является подозреваемым по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ

2897
0

Алексей Ведров из Великого Устюга погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Об этом сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин

2693
0

ФСБ предложило увеличить расходы на похороны военнослужащих

В ведомстве разработали проект, который находится на стадии экспертизы

1146
0

Алексей Мордашов покинул тройку самых богатых людей России

Теперь миллиардер с состоянием в 13,2 млрд долларов опустился на пятое место

1794
0

В российских школах проведут уроки о влиянии санкций на экономику

В методичках это «влияние» скорей представлено положительным

1167
0

С началом проведения специальной военной операции сократилось количество IT-мошенничеств

Сотрудники вологодского регионального УМВД связывают это с тем, что большинство подобных преступлений совершалось с территории ближнего зарубежья

1181
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе автомобиль «Ауди» насмерть сбил женщину
«Я смотрю сидит»: Игорь Бурмистров рассказал о том, как обнаружил пропавшего в Морозовице мальчика
Создатель паблика «Омбудсмен полиции» приговорен к 5 годам заключения
В Вологодском мясе и мёде обнаружены следы антибиотиков
В зоосаде на вотчине Деда Мороза поселилась камышовая кошка
В Вологде ищут очевидцев смертельного ДТП с мусоровозом
Абонементы на матчи «Северстали» в этом году вновь не будут продавать
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1751
0
02.08.2022 [БлогоVO]

SHAMAN - Я РУССКИЙ Пародия деда Архимеда

315
0
29.07.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин два года бьется за право видеться с дочерью

670
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика