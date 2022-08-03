Росавиация в очередной раз продляет запреты на полеты на юге России

В южных регионах России продлен запрет на полеты. Как сообщает Росавиация, запрет касается 11 аэропортов, расположенных в центральной и южной части страны. В среду, 3 августа, он был продлен до 11 августа.

С 24 февраля, после начала специальной военной операции на территории Украины, были приостановлены полеты в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя. В качестве альтернативы можно выбрать рейсы через аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Сочи и Ставрополя. Как посчитал «КоммерсантЪ», запрет продляют уже в 27-й раз.

Летом, на фоне запрета на перелеты, РЖД заявила об увеличении рейсов в южном направлении. В частности, железнодорожники назначили более 1000 дополнительных рейсов.