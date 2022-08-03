Опрос ВЦИОМ: треть россиян верит, что Солнце вращается вокруг Земли

03.08.2022 [Общество]

35% россиян согласны с тем, что Солнце вращается вокруг Земли. Такие данные публикует ВЦИОМ по итогу своего опроса. Во время аналогичного опроса, проводимого 15 лет назад (в 2007 году) с ложным утверждением согласились 28% респондентов.

При этом по остальным научным вопросам доля неправильных ответов снижается, отмечают социологи. Так, только примерно каждый пятый россиянин считает, что первые люди жили одновременно с динозаврами. А 44% жителей страны убеждены, что генно-модифицированные продукты вызывают рак.

«По итогам опроса видно, что у россиян преобладает средний и низкий уровень научной грамотности. Такая же ситуация имеет место во многих странах мира: антинаучные взгляды устойчиво мешают не только просвещению, но и — как мы могли недавно наблюдать, — проведению антипандемийных мер, вакцинации и так далее», — прокомментировала результаты исследования руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова.

Самый высокий уровень научной грамотности демонстрируют респонденты в возрасте 18-24 лет из больших городов. А самый низкий — пожилые жители сельской местности.

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