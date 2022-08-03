Служба семейной медиации в Вологде разрешила за несколько месяцев 25 конфликтов в семьях

С апреля 2022 года в Вологде на базе Территориального центра социальной помощи семье и детям при грантовой поддержке Благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» открыта Служба семейной медиации.

Медиация — это альтернативный метод урегулирования конфликта с участием третьей (нейтральной) стороны – посредника-медиатора, который выполняет роль беспристрастного участника в семейном конфликте, помогая людям услышать и понять друг друга, а затем выработать удовлетворяющее всех решение. При этом медиатор не устанавливает, кто прав, а кто виноват, не навязывает свою точку зрения, а лишь содействует поиску решения: организует и направляет процесс взаимодействия сторон, создает условия для конструктивного диалога, создает атмосферу взаимного уважения.

Вся команда Службы семейной медиации, состоящая из 4 специалистов, прошла профессиональную переподготовку в Московском государственном психолого-педагогическом университете и вправе осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе, в том числе проводить процедуры медиации по спорам, переданным на рассмотрение в суд.

«В Службу семейной медиации обращаются семьи с детьми, проживающие на территории города Вологды и Вологодского района, в которых наблюдаются внутрисемейные конфликты, затрагивающие интересы детей. В практике работы медиаторов есть случаи разрешения конфликтов между родителями и подростками, между двумя родителями по вопросам воспитания, определения места жительства ребенка и порядка встреч с ним отдельно проживающего родителя. Всего за 4 месяца помощь в разрешении семейных конфликтов получили 25 семей, проведено 64 консультации», – рассказал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.

Конечно, далеко не каждый случай в работе завершается соглашением между конфликтующими сторонами. Однако в подавляющем большинстве стороны получают конструктивный опыт совместного обсуждения спорных вопросов, учатся договариваться, чтобы прийти к обоюдному решению. Сделав это один раз под руководством медиатора, в последующем сторонам будет легко применить этот опыт и в других ситуациях.

Для записи на предварительную консультацию в Службу семейной медиации можно позвонить по телефонам: 8(921)149-49-75 или 54-44-28 или оставить сообщение в группе «Служба семейной медиации» в социальной сети «ВКонтакте».