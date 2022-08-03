Служба семейной медиации в Вологде разрешила за несколько месяцев 25 конфликтов в семьях

03.08.2022 [Общество]

С апреля 2022 года в Вологде на базе Территориального центра социальной помощи семье и детям при грантовой поддержке Благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» открыта Служба семейной медиации.

Медиация — это альтернативный метод урегулирования конфликта с участием третьей (нейтральной) стороны – посредника-медиатора, который выполняет роль беспристрастного участника в семейном  конфликте, помогая людям услышать и понять друг друга, а затем выработать удовлетворяющее всех решение. При этом медиатор не устанавливает, кто прав, а кто виноват, не навязывает свою точку зрения, а лишь содействует поиску решения: организует и направляет процесс взаимодействия сторон, создает условия для конструктивного диалога, создает атмосферу взаимного уважения.

Вся команда Службы семейной медиации, состоящая из 4 специалистов, прошла профессиональную переподготовку в Московском государственном психолого-педагогическом университете и вправе осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе, в том числе проводить процедуры медиации по спорам, переданным на рассмотрение в суд.

«В Службу семейной медиации обращаются семьи с детьми, проживающие на территории города Вологды и Вологодского района, в которых наблюдаются внутрисемейные конфликты, затрагивающие интересы детей. В практике работы медиаторов есть случаи разрешения конфликтов между родителями и подростками, между двумя родителями по вопросам воспитания, определения места жительства ребенка и порядка встреч с ним отдельно проживающего родителя. Всего за 4 месяца помощь в разрешении семейных конфликтов получили 25 семей, проведено 64 консультации», – рассказал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.

Конечно, далеко не каждый случай в работе завершается соглашением между конфликтующими сторонами. Однако в подавляющем большинстве стороны получают конструктивный опыт совместного обсуждения спорных вопросов, учатся договариваться, чтобы прийти к обоюдному решению. Сделав это один раз под руководством медиатора, в последующем сторонам будет легко применить этот опыт и в других ситуациях.

Для записи на предварительную консультацию в Службу семейной медиации можно позвонить по телефонам: 8(921)149-49-75 или 54-44-28 или оставить сообщение в группе «Служба семейной медиации» в социальной сети «ВКонтакте».

Тэги: семья, конфликты

ТОП НЕДЕЛИ

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке
Житель Вологды получил штраф за дискредитацию армии РФ, выйдя на площадь Революции с белым листом
В Вологде двое детей и женщина пострадали в ДТП на улице Ананьинской
В Вологде мусоровоз задавил пожилую женщину
В Шекснинском районе пропала женщина и двое детей
Лисицинский карьер может стать курортом
Жители Вытегры просят убрать с дороги надгробную плиту, по которой ездят машины и ходят люди
В Вологде дерево упало на проезжавший мимо «Форд Фокус»

Похожие новости

Кирилло-Белозерский музей-заповедник обновляет выставку «Мир старого дома»

Здесь представлены предметы обстановки и обихода семьи Церковницких в 19-20 столетиях столетиях

966
0

Бесплатные мастер-классы проведут психологи на Семейном форуме «Лад» 23 октября

Мероприятие рассчитано на родителей и специалистов, работающих с семьями

1477
0

Семейный шахматный турнир пройдёт в Вологде 26 сентября

Принять участие смогут команды, состоящие из одного ребёнка и одного взрослого

1907
0

Житель Нюксеницы получил 240 часов обязательных работ за побои матери

Ранее за то же самое его уже привлекали к административной ответственности

2065
0

Вологжанка через суд взыскала с бывшего мужа 20 тысяч рублей компенсации за побои

Мужчина не согласился с иском и сказал, что переводил ей деньги и навещал в больнице, чтобы поддержать

1722
0

Череповчанин избил и бросил жену на острове на реке Кондоша

Инцидент произошёл недалеко от деревни Клопузово Череповецкого района в ночь на 21 июня. Женщина позвонила спасателям и около 4 утра её нашли.

2317
0

Духовно-просветительский молодёжный форум пройдёт 6 июня в Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре в Вологде

Работа форума пройдёт по четырём основным площадкам: добровольчество, семейные ценности, охрана исторического наследия и межнациональное единство

1972
0

В Грязовецком районе семейную пару осудили за мошенничество на 8,8 млн. рублей

Они брали деньги в долг у знакомых и не возвращали. Оба получили по 4,5 года колонии общего режима.

2310
0

В Соколе пенсионерка через суд выселила дочь из квартиры за аморальное поведение

Женщина злоупотребляет спиртным, не оплачивает «коммуналку» и ведёт антиобщественный образ жизни

1589
0

В Кич-Городецком районе оштрафовали дебошира, устроившего семейный скандал из-за обоев

Сумма штрафа составила 300 рублей

1126
0

На каждую тысячу зарегистрированных в Вологодской области браков приходится 677 разводов

Такие данные по итогам 2019 года в День семьи, любви и верности опубликовал Вологдастат

1717
0

Избившую мужа в новогоднюю ночь жительницу Вологды осудили условно

6 января потерпевший скончался в больнице от пневмонии

2415
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Служба семейной медиации в Вологде разрешила за несколько месяцев 25 конфликтов в семьях
В Вологде и Череповце увеличилось количество участков под жилищное строительство
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым
Вологодские всадники успешно выступили на двух крупных турнирах по конному спорту
Опрос ВЦИОМ: треть россиян верит, что Солнце вращается вокруг Земли
В здании бывшего детского сада № 87 Вологды будут учиться начальные классы школы № 20
Асфальтирование беговых дорожек началось на новом стадионе у школы № 15 в Вологде
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1741
0
02.08.2022 [БлогоVO]

SHAMAN - Я РУССКИЙ Пародия деда Архимеда

221
0
29.07.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин два года бьется за право видеться с дочерью

655
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика