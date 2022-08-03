В Вологде и Череповце увеличилось количество участков под жилищное строительство

Более 146 га земли для жилищного строительства выявлено в Вологодской области. Сообщают в Росреестре.

27 июля 2022 года в Управлении Росреестра по Вологодской области состоялось очередное заседание постоянно действующего оперативного штаба по вопросу проведения анализа эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства под председательством руководителя Управления Дмитрия Тулина.

«По итогам заседания принято решение о вовлечении в жилищное строительство еще 61 земельного участка под строительство индивидуальных и многоквартирных домов общей площадью 76 155 кв. м. Земельные участки расположены на территории г. Вологды, г. Череповца, Вашкинского, Междуреченского, Усть-Кубинского, Устюженского, Харовского, Череповецкого районов», — рассказал руководитель Управления Дмитрий Тулин.

Таким образом, в настоящее время в рамках проекта «Банк земли» на территории Вологодской области всего под жилую застройку выявлены 174 земельных участка и территории общей площадью 146,3 га.