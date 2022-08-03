Вологодские всадники успешно выступили на двух крупных турнирах по конному спорту — «Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства» и «Кубок Федерации СЗФО».
Первый прошел в Москве, с 28 по 31 июля, и имел статус Всероссийских соревнований. Вологодскую область представили: Валерия Соколова в категории «взрослые» и Любовь Куликова в категории «дети». Валерия в этом году дебютировала группе А, результат 7 место. Любовь заняла 4 место в абсолютном первенстве. При подведении итогов выступления спортивных пар на лошадях, рожденных в России, обе наши спортсменки завоевали серебряные медали.
В рамках «Кубка Федерации СЗФО», который прошел в Санкт-Петербурге 30–31 июля, состоялись так же этап Республики Карелия, этап Кубка Ленинградской области, Чемпионат и Первенство Республики Карелия, Всероссийские физкультурные соревнования по выездке — SEAHORSE CUP, посвященные дню Военно-Морского Флота РФ.
Наш город на этих соревнованиях представляли спортсмены КСК «Виват», Галина Соболева на лошади по кличке Иланг Иланге и Анна Александрова на Ватины. Ни один из стартов спортсменов не остался без призовых мест. В итоге, в копилке всадниц «золото» «Кубок ЛО», два вторых и два третьих места.
Вологодские всадники успешно выступили на двух крупных турнирах по конному спорту
Вологодские всадники успешно выступили на двух крупных турнирах по конному спорту — «Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства» и «Кубок Федерации СЗФО».
Похожие новости
Вологодские кадеты заняли первое место на I Всероссийском военно-спортивном фестивале
Фестиваль имени генералиссимуса А. В. Суворова среди кадет по полиатлону прошел в Москве с 17 по 22 мая
Череповчан Максим Кирпичев стал серебряным призером Всероссийских соревнований по конному спорту
Соревнования прошли в Москве с 11 по 16 мая
Череповчанка Валерия Соколова стала победительницей Чемпионата Евразии по конной выездке
Валерия выступала в составе российского квартета
В Вологде дети с инвалидностью смогут бесплатно заниматься в конном клубе «Виват»
Там стартовали занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
Череповчане завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту
Турнир состоялся в минувшие выходные в Ленобласти
Череповчанка Валерия Соколова выиграла Чемпионат Евразии по конному спорту
В соревнованиях принимали участие лучшие всадники из Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и России
Школьница из Череповца завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по конному спорту
Виктория Лопатина выступала на лошади по кличке Гурман.
Череповчанка Алина Дмитриева завоевала золото, серебро и бронзу конных соревнований в Петербурге
Кубок конно-спортивного клуба "Вента Арена" проходил 1-2 июня
Череповецкие спортсмены стали призерами первенства Северо-Запада по вольтижировке
Соревнования проходили с 28 по 30 августа в конноспортивном комплексе "Дерби" в Ленинградской области
Череповчанка Елизавета Юрченко завоевала бронзу всероссийских соревнований по конному спорту
Они проходили с 26 по 29 августа в Москве
Череповчанка стала бронзовым призером Всероссийских соревнований по конному спорту
Елизавета Юрченко на лошади по кличке "Гульничка" заняла 3 место по программе "Командный приз" в Кубке КСК "Пегас"
Вологжанка Анастасия Осипова завоевала бронзу всероссийских соревнований по конному спорту
Соревнования проходили с 17 по 20 августа в Московской области