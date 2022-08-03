Вологодские всадники успешно выступили на двух крупных турнирах по конному спорту

03.08.2022 [Спорт]

Вологодские всадники успешно выступили на двух крупных турнирах по конному спорту — «Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства» и «Кубок Федерации СЗФО».

Первый прошел в Москве, с 28 по 31 июля, и имел статус Всероссийских соревнований. Вологодскую область представили: Валерия Соколова в категории «взрослые» и Любовь Куликова в категории «дети». Валерия в этом году дебютировала группе А, результат 7 место. Любовь заняла 4 место в абсолютном первенстве. При подведении итогов выступления спортивных пар на лошадях, рожденных в России, обе наши спортсменки завоевали серебряные медали.

В рамках «Кубка Федерации СЗФО», который прошел в Санкт-Петербурге 30–31 июля, состоялись так же этап Республики Карелия, этап Кубка Ленинградской области, Чемпионат и Первенство Республики Карелия, Всероссийские физкультурные соревнования по выездке — SEAHORSE CUP, посвященные дню Военно-Морского Флота РФ.

Наш город на этих соревнованиях представляли спортсмены КСК «Виват», Галина Соболева на лошади по кличке Иланг Иланге и Анна Александрова на Ватины. Ни один из стартов спортсменов не остался без призовых мест. В итоге, в копилке всадниц «золото» «Кубок ЛО», два вторых и два третьих места.

Тэги: конный спорт

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