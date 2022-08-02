В здании бывшего детского сада № 87 Вологды будут учиться начальные классы школы № 20

02.08.2022 [Общество]

С нового учебного года первоклассники школы № 20 будут обучаться в отдельном здании на ул. Пролетарской, 64, где ранее располагался детский сад № 87. Это будет структурное подразделение учреждения образования. Как идет процесс перепрофилирования, проверил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Такая возможность появилась после объединения детских садов № 87 и 38, которые находились по соседству. В обоих дошкольных учреждениях остались свободными по несколько групп, в каждой из которых созданы необходимые условия для дошкольников. Поэтому малышей из детского сада № 87 перевели в 38-й сад.

«Сейчас в Вологде актуальной очереди в детские сады нет. Более того, в центральной части города появились свободные помещения. Объединив детские сады № 87 и 38, мы получили возможность передать здание на Пролетарской, 64 для младших учеников школы № 20. С 1 сентября, после ремонта, в отдельном здании будут заниматься 5 первых классов, в том числе здесь будет создан ресурсный класс для детей с аутистическим спектром поведения. Помещения просторные и светлые, в здании есть свои актовый и спортивный залы, пищеблок, одну из бывших групп переоборудуем под столовую. В том числе и такие решения позволяют решать проблему переполненности школ, которая существует во многих учебных заведениях, и улучшить образовательный процесс, сделать его более комфортным», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В здании на ул. Пролетарской будет обучаться 124 ребенка. С третьего класса дети будут переходить на обучение в основное здание школы № 20 на пр. Победы, 50.

На ремонтные работы в помещениях и приобретение необходимой мебели и оборудования выделено более 3 млн рублей из городского бюджета. Также будет переоборудован пищеблок.

«Пищеблок в здании детского сада есть, но существующего оборудования для нужд школы не хватает. Поэтому в данный объект мы установим технику, имеющуюся в школе № 20. Напомню, там сейчас проходит модернизация оборудования», — говорит директор Центра социального питания Вологды Яна Фадеенко.

Закончить перепрофилирование помещений планируют к началу учебного года.

Напомним, благодаря строительству новых детских садов при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова в Вологде ликвидирована актуальная очередь в дошкольные учреждения, то есть местами обеспечены все дети от 1,5 лет. Сейчас силы направлены на решение еще одной задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным — поэтапная ликвидация второй смены. Для этого не только перепрофилируются свободные помещения, но и строятся новые школы. В 2022 году в рамках нацпроекта «Образование» будет открыта школа на ул. Возрождения на 1000 мест. В 2023 году планируется сдача школы на ул. Сергея Преминина на 1224 места, она строится на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Тэги: школы

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