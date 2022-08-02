Асфальтирование беговых дорожек началось на новом стадионе у школы № 15 в Вологде

02.08.2022 [Общество]

Новый стадион строят у школы № 15 на ул. Горького, 107 в Вологде. Работа идет на средства областного и городского бюджетов. На сегодняшний день выполнено больше половины запланированного объема работ. Сегодня городские власти проверили соблюдение сроков и качество работы подрядчика.

Ремонт стадиона у школы №15 стал одним из наказов, которые были включены по просьбе вологжан в «Народную программу» партии «Единая Россия».На территории формируется поле размером 36 на 18 метров с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Вокруг него будет беговая дорожка протяженностью 150 метров, рядом – прямая дорожка длиной 60 метров. По бокам разместятся две спортивные зоны: одна – с умными тренажерами, другая - для игры в стритбол.

На данный момент специалисты провели ремонт тепловых сетей, подготовили основание под футбольное поле и беговые дорожки, установили бортовые камни.

«Основание под асфальт полностью готово, приступили к работам по асфальтированию. Также практически подготовлено поле для укладки искусственной травы, установлены столбы, на которых будет смонтирована сетка. Приступили и к устройству площадки под волейбол, обновляются тренажеры, которые здесь уже были», – говорит представитель подрядной организации Сергей Клопов.

Асфальтирование беговых дорожек продлится до конца недели. Затем рабочие начнут укладывать резиновую крошку, искусственное покрытие на поле и устанавливать оборудование. На волейбольной площадке, которая уже есть рядом со школой, заменят покрытие и покрасят имеющееся оборудование, а также приведут в порядок плац для занятий строевой подготовкой.

«Работы ведутся согласно графику, контроль осуществляется ежедневно. Сбоев и задержек поставок строительных материалов и оборудования нет. Работы мы планируем завершить не позднее 25 августа, чтобы с начала нового учебного года стадион в полной мере использовался. На его ремонт при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова выделено около 14 млн рублей из областного и муниципального бюджетов», – рассказал заместитель начальника Управления образования Администрации Вологды Сергей Павлов.

Напомним, в 2021 году в школе №15 был проведен капитальный ремонт по губернаторской программе. Ремонт стадиона стал новым этапом обновления учебного заведения.

«Стадион мы очень ждем. В школе учится 1100 ребят, много любителей спорта, поэтому будут заниматься много – и на уроках физкультуры, и на секциях», – отметила директор школы №15 Ольга Кузякина.

Добавим, новые спортивные площадки в шаговой доступности в последние годы появляются в разных районах Вологды. В прошлом году в Вологде было построено 12 ФОКОТов, семь из которых разместили у городских школ. Также установлены воркаут-площадки на ул. Ленинградской, 5 и ул. Шмидта, 3 в селе Молочном.В этом году при поддержке инвестора будет установлено пять спортивных площадок, три из них - у образовательных учреждений.Также в Вологде ведется строительство Ледового и ФОКа «Золотая шайба» дворца в микрорайоне Бывалово в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Тэги: стадион, благоустройство

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