В Соколе отметили День ВДВ

02.08.2022 [Общество]

О том, что 2 августа – особенный день в календаре памятных дат вооруженных сил знают в Соколе. День ВДВ здесь отмечают осмысленно и дисциплинированно. Сокольская земля – родина многих героев-десантников. Один из них – Владимир Изюмов. Вместе с 83-мя своими товарищами он погиб во вторую Чеченскую в отчаянной схватке с боевиками Хаттаба.

Сегодня у его мемориала в родном Соколе прошел торжественный митинг, в котором приняли участие поколения сокольских десантников. Присутствовала и мама героя-сокольчанина Нина Изюмова.

Поприветствовал земляков депутат ЗСО, член фракции «Единая Россия» Анатолий Дианов. Он отметил, что Сокол – это город, где чтут и уважают воинские традиции, гордятся своими солдатами и героями:

«Поэтому мы отмечаем этот замечательный день вне стереотипов об этом празднике. Это уже добрая традиция. Сами ребята-десантники предложили проводить 2 августа, показывая, что это день ответственных и мужественных людей, верных долгу и Отчизне».

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Сегодня благодарственными письмами были награждены 15 десантников, которые вместе с депутатом Анатолием Диановым накануне Нового 2022 года поучаствовали в благотворительной акции - сдали кровь в качестве доноров. На вырученные средства мужчины, добавив личные деньги, купили ростовую куклу в Кадниковский детский дом.

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«Не сомневался ни секунды. Наш начальник Никитин предложил, мы сразу собрались и организованно сдали кровь, планирую почетным донором стать, почему нет. Никто кроме нас!» - говорит десантник Андрей Матюшичев.

К слову, здесь же, у памятника Владимиру Изюмову, заканчивается благоустройство сквера по программе «Народный бюджет», общественное пространство также носит имя прославленного десантника.

Тэги: ВДВ, день ВДВ

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