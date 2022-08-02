Людям из группы риска по коронавирусу Роспотребнадзор советует снова носить маски

Россиянам, которые входят в группу риска по коронавирусу, Роспотребнадзор советует вернуться к вопросу ношения масок в общественных местах. В частности, речь идет о ношении масок в людных местах, а также в общественном транспорте. Заявление об этом во вторник, 2 августа, распространила пресс-служба ведомства.

«Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма „омикрон“, часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан», — рассказали в пресс-службе.

Кроме ношения масок, ведомство напомнило о необходимости пользоваться средствами для мытья рук.

В Роспотребназоре рассказали, что в последние дни в стране снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим людям из группы риска, в которую попадают пожилые граждане, а также граждане с хроническими заболеваниями, нужно внимательней относиться к мерам защиты от коронавируса.