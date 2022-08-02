Жительница Устюженского района через суд взыскала с бывшего сожителя 60 тысяч рублей

В Устюженском районе суд рассмотрел иск местной жительницы к бывшему сожителю, который продал принадлежащие ей автомобильные колёса и не отдал деньги.

Истец пояснила, что во время совместного проживания с ответчиком приобрела автомобиль «LADA Vesta». В комплектацию авто входили четыре шины и четыре литых колёсных диска.

«Через какое-то время совместное проживание закончилось, и женщина потребовала вернуть ей летние шины с дисками от ее автомобиля, которые хранились у бывшего сожителя, на что получила отказ. Впоследствии она увидела, что шины и диски от ее автомобиля уже продаются в одной из социальных сетей», — сообщается пресс-служба судов Вологодской области.

Ответчик частично признал иск и пояснил, что выручил за продажу комплекта шин и дисков 35 тысяч рублей и согласился отдать женщине 30 тысяч рублей. Суд же постановил взыскать с мужчины 60 тысяч рублей и компенсацию судебных расходов в пользу истца.