Житель Устюженского района угрожал убийством главе администрации одного из поселений

В Устюженском районе суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который угрожал убийством главе администрации одного из поселений.

По материалам дела, пьяный мужчина позвонил потерпевшей и предупредил, что идёт убивать её и членов её семьи. После этого он пришёл в здание администрации и достал нож в присутствии несовершеннолетней дочери главы. Мужчину задержали сотрудники полиции.

«Мужчина с предъявленным ему обвинением согласился. Он пояснил, что давно знал потерпевшую, они хорошо общались и были дружны. Но в какой-то момент ему не понравилось, каким тоном она с ним разговаривала, и он разозлился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что ранее устюжанин уже был судим за аналогичные преступления и имел непогашенную судимость, ему назначено наказание в виде девяти месяцев колонии строгого режима.