Бельгия заморозила российские активы на 50 млрд евро

В Бельгии за последние несколько месяцев заморожены активы российских компаний, юридических и частных лиц на общую сумму в 50,5 млрд евро. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает газета Nieuwsblad.

По информации издания, замороженные средства включают в себя все виды финансовых активов — деньги и акции, которые находятся в Бельгии и принадлежат 1229 физическим лицам и 110 организациям, среди которых российские банки и корпорации, а также частные лица — российские политики и олигархи, в отношении которых введены финансовые санкции. Для ряда из них санкции были введены еще в 2014 году после того, как Крым стал российской территорией, однако большая часть активов и имущества оказалась замороженной после начала военной операции на Украине.

Как заявил представитель FPS Finance Фрэнсис Адинс, конкретные фамилии или компании, которые попали под санкции и чьи активы заморожены, разглашать нельзя, однако суммы, по его словам, «очень большие».

«Все, что мы можем сказать об этом — это то, что в последней волне санкций мы обнаружили имена, активы которых были заморожены на большие суммы», — пояснил представитель финансовой организации.

Представитель бельгийского Минфина уточнил, что заморожены исключительно финансовые активы. Ни один объект недвижимости в стране еще не попал под санкции.