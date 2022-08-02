Всего 10% жителей Вологодской области можно отнести к среднему классу

РИА «Рейтинг» выяснил, сколько представителей так называемого среднего класса живёт в России.

«В исследовании был применён исключительно доходный метод, то есть средним классом признаются семьи, где трудовые доходы находятся на уровне, позволяющем иметь жильё, автомобиль, осуществлять поездки в отпуск и формировать накопления», — объяснили эксперты информагентства.

По итогам исследования в России к среднему классу можно отнести 11,5% населения. А в Вологодской области к среднему классу относится всего 10% жителей.

Больше всего представителей среднего класса в Ямало-Ненецком автономном округе (47% населения), Магаданской области (37%), на Чукотке (33%), в Ханты-Мансийском автономном округе (29%) и Сахалинской области (27%).

Последние места по этому показателю заняли Калмыкия (3,5%), Дагестан, Кабардино-Балкария (по 3%), Ингушетия и Чечня (по 1,5%)