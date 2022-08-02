Жизнь каждого второго погибшего в ДТП водителя и пассажира в Вологодской области можно было бы сохранить

02.08.2022 [Общество]

Жизнь каждого второго погибшего в ДТП водителя и пассажира в Вологодской области можно было бы спасти.

Данные обнародовали специалисты группы пропаганды УГИБДД УМВД РФ Вологодской области, подводя итоги аварийности за первое полугодие 2022 года.

«Жизнь каждого второго погибшего в ДТП на территории региона можно было бы сохранить, будь он пристегнут ремнем безопасности. За 6 месяцев 2022 года в дорожных авариях погиб 21 водитель автотранспорта, из них 10 — не были пристегнуты ремнями безопасности. Из 20 погибших пассажиров не пристегнулись восемь», — такие данные приводят сотрудники ГИБДД. 

Зачастую водители и пассажиры игнорируют то, что надо пристегиваться ремнем безопасности.

«Так, в конце июля на 84 км автодороги Тотьма-Великий Устюг-Костылево-Тарнога на территории Тарногского района, произошло ДТП. Погиб мужчина 1989 года рождения. По предварительной информации, он не имел водительского удостоверения на право управления, ремнем безопасности был не пристегнут. Управляя автомобилем Черри, водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину. Автомобиль опрокинулся и съехал в кювет, водитель от полученных травм погиб на месте ДТП.

В соответствии со ст. 12.6 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности), влечет наложение административного штрафа.

Тэги: аварии, ремень безопасности

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