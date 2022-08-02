Неизвестные взломали страницу в VK Дмитрия Медведева и заявили о воссоединении СССР

Неожиданный пост появился в ночь на 2 августа на странице зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева в соцсети VK. Автор поста написал о том, что считает распад СССР роковой ошибкой и «все народы, населяющие когда-то большой и могучий Советский Союз, снова будут жить вместе». Также автор поста указал, что некоторые государства, к примеру, Украина, Грузия и Казахстан — это бывшие русские территории и отдельные республики там появились только после образования Советского Союза. Чуть позже пост был удален, а в пресс-службе VK заявили о том, что его опубликовал сторонний пользователь.

Комментаторы, кстати, также выразили сомнение, что текст был написан самим Дмитрием Медведевым, поскольку его последние посты «блистали искрометными метафорами про диарею и европейских дебилов, а в тексте про Советский Союз было мало образности».

«В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — рассказали после удаления поста в пресс-службе VK.

Информацию о взломе также подтвердили в аппарате самого зампреда Совбеза. Как рассказал его помощник Олег Осипов, в последнем опубликованном Медведевым посте он поздравил всех с Днем ВМФ. Этот текст появился 31 июля.