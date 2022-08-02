Выставка графики «Земное и небесное» открылась в Вологде

02.08.2022 [Культура]

Выставка графики «Земное и небесное» открылась в Доме Корбакова в Вологде.

Автор работ – московский художник Михаил Коновалов. Это уже вторая его выставка в Вологде.

Михаил Коновалов возглавляет крупнейшее объединение художников-графиков в России «Московский эстамп». 

– Художник достаточно постоянен в темах своих произведений, и название выставки – «Земное и небесное» – отражает две из основных тем его творчества, составляющие основу экспозиции. Это произведения с вечными библейскими сюжетами и на духовно-религиозные темы, заставляющие зрителей обращать свой взгляд к небу, и произведения, показывающие красоту окружающего нас земного мира, особенно красоту Женщины во всех ее проявлениях, как источника жизни на земле, – поясняют сотрудники вологодской картинной галереи. 

Сам Михаил Коновалов говорит о своем творчестве так: 

– Рисовать умеют многие художники примерно с одинаковым мастерством, но лишь способность соединить в себе умение рисовать, чувствовать и видеть порождает искусство. В такие минуты каждый художник испытывает то удивительное состояние, когда и есть радость творить…. В картине «закодирована» информация отношения художника к миру. Когда я рисую, я осознанно или неосознанно говорю о философии и о мироздании.

Посетить выставку можно до 11 сентября в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13. Часы работы для посетителей: среда-воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (18+).
 

Тэги: выставка, картины, художники

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