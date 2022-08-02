«Все еще впереди»: два Вологодских моногорода столкнутся с серьезными проблемами из-за санкций

Центр стратегических разработок оценил риски градообразующих предприятий и моногородов в 2022 году. В исследовании упор был сделан на то, как предприятия переживают санкции. Но также был задет вопрос рынка труда в тех моногородах, где градообразующие предприятия закрылись до 24 февраля.

В исследовании отмечены три города Вологодской области, которые оказались на данный момент в сложной экономической ситуации.

Более сложная ситуация на рынке труда в тех моногородах, где градообразующее предприятие либо уже закрылось, либо сократило производственную деятельность. К таким моногородам в Вологодской области относится Красавино.

«Санкционное давление, усилившееся в отношении Российской Федерации в феврале–июне 2022 года, неизбежно отразится на социально-экономическом состоянии моногородов. При этом степень влияния будет различаться в зависимости от отраслевой и региональной специфики градообразующих предприятий (доли градообразующей организации в экономике моногорода, структуре собственности предприятия, логистических цепочках, роли иностранного капитала, ведения экспортной деятельности)», — говорится в исследовании.

Период с конца февраля до конца июня 2022 года для работы градообразующих организаций в ЦСР называют переходным. За это время предприятия перестраивали логистические и кооперационные цепочки, адаптировали ассортимент выпускаемой продукции под новые запросы.

Наибольшие риски от санкционной деятельности (по состоянию на июнь 2022 года) проявились в лесной промышленности и деревообработке, металлургии, а также в транспортном и специальном машиностроении.

В первом полугодии 2022 года в 16 моногородах России проявились риски значительного ухудшения ситуации на градообразующих организациях. Там работает в общей сложности 182 000 человек (4,7% от общей численности занятых в моногородах и 17,8% от занятых на градообразующих организациях моногородов). Среди них оказались крупные металлургические центры страны, в том числе Череповец и моногорода-крупные производители лесопромышленного и деревообрабатывающего комплекса. К последним относится Сокол.

«Наиболее устойчивыми оказались градообразующие организации, где темпы модернизации производства и внедрения современных технологий невысоки, а также градообразующие организации, которые специализируются на выпуске продукции оборонно-промышленного комплекса, ориентированного на внутрироссийские производственные кооперационные цепочки».

Среди городов Вологодской области последних в исследовании не отмечено.

Эксперты уточняют, что среди градообразующих организаций моногородов пострадавшими производителями лесопромышленного комплекса будут являться организации Северо-Западного федерального округа.

Именно из этих регионов и моногородов продукция лесопромышленного комплекса практически полностью экспортировалась в страны Европейского союза. Потенциально самый высокий риск у предприятий, где были реализованы проекты по производству пеллет, брикетов и clt-панелей. Всего за последние три года на градообразующих организациях моногородов Северо-Западного федерального округа было реализовано 10 таких проектов. Например, проекты Segezha Group в Соколе (Вологодская область) по строительству завода clt-панелей.

«С потерей рынков сбыта в июле–августе можно ожидать приостановку деятельности ряда таких предприятий», - делают выводы исследователи.

В чёрной металлургии, помимо введённых ограничений на экспорт из Российской Федерации стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб, персональных санкций против владельцев металлургических комбинатов (например, против бывшего владельца ПАО «Северсталь»), после введения санкций произошло сокращение потребления металлургической продукции в металлоёмких секторах внутри страны, в первую очередь, в строительной отрасли (из-за сокращения инвестиционной активности) и среди иностранных компаний транспортного и энергетического машиностроения, которые приостановили свою деятельность на территории России.

В текущих условиях металлургам приходится переориентировать экспортные потоки с недружественных стран в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, что приводит к удорожанию логистического плеча. Также негативно на деятельность металлургических компаний влияет укрепившийся в конце мая-июня 2022 года курс рубля и продажа на рынке азиатскотихоокеанского региона продукции с существенным дисконтом.

Перечисленные выше проблемы уже привели к сокращению производства на ведущих предприятиях страны, расположенных в моногородах. Например, ПАО «Северсталь» планирует сокращение объёмов производства на 20-40% уже с июня 2022 года.

Однако эксперты говорят, что основные негативные последствия для социально-экономического положения моногородов страны начнут проявляться в третьем и четвертом кварталах 2022 года и могут быть выражены в сокращении работников в наиболее пострадавших отраслях, снижении заработной платы, уменьшении выпуска продукции и закрытии предприятий, которые не найдут вариантов для адаптации в новых условиях.