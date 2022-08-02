Череповчанин организовал подпольную нарколабораторию в гараже

В Череповце полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной в гараже.

Выяснилось, что гаражный бокс арендовал 31-летний местный житель. Внутри полицейские нашли 21 канистру с неизвестными веществами, посуду, измерительные приборы и другое оборудование для изготовления наркотиков.

«По заключению специалистов, в канистрах находилось 75,9 кг прекурсоров наркотических средств», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту покушения на незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.