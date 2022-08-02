Камеры зафиксировали, как трехлетний мальчик, пропавший в Великоустюгском районе, гулял у школы один

02.08.2022 [Происшествия]

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» по факту пропажи без вести 3-летнего мальчика в Великоустюгском районе. 

В Следственном комитете сообщили, что 1 августа в 20 час. 50 мин. родители заявили в правоохранительные органы о пропаже ребенка в деревне Морозовица Великоустюгского района. С их слов, мальчик гулял во дворе дома и пропал после 17 часов. До этого они наблюдали за ним из окна квартиры.

Ребенок разыскивался с привлечением сил МВД и МЧС, кинолога и общественности. Однако вечером и ночью следов мальчика не обнаружено.

Камеры видеонаблюдения вчера в 17:40 зафиксировали, как Егор гуляет у школы с собаками.

На место происшествия выехали опытные следователи и следователи-криминалисты областного следственного управления. Уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел областного управления.

На месте осуществляются поисковые мероприятия с использованием спецтехники, с участием волонтеров. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: пропал ребенок

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