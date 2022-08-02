В Вологде подросток украл у знакомой документы и продал их

02.08.2022 [Происшествия]

В Вологде 17-летний подросток пойдет под суд за кражу документов и денег у своей знакомой. 

По данным следствия, в феврале 2022 года, находясь в квартире знакомой на улице Козленской в Вологде молодой человек, воспользовавшись тем, что хозяйка заснула, вынес из жилища различные вещи на общую сумму 54,1 тысяча рублей.

В дальнейшем, используя похищенные ключи, подросток в отсутствие потерпевшей проник в квартиру, откуда похитил ее паспорт и находившиеся в нем 30 тысяч рублей, а также другие личные важные документы.

«В ходе расследования несовершеннолетний обвиняемый признал вину частично в хищении ряда вещей, которые продал на улице незнакомцу. На период следствия он заключен под стражу. Следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч.3 и п. „в“ ч.2 ст. 158 и ч.2 ст. 325 УК РФ (две кражи и похищение документов). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное  дело  направлено  в суд для рассмотрения по существу», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

С учетом возраста обвиняемого, данное деяние наказывается — наиболее строго — лишением свободы на срок от одного месяца до шести лет.

Тэги: кража. подростки

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