Вологодская область будет бороться за победу на всероссийском конкурсе туристических объектов

Журнал о путешествиях запустил открытое голосование, посвященное туристическим возможностям России. Вологодская область представлена в четырех номинациях из четырнадцати:

национальный маршрут «Жемчужины Русского Севера» участвует в номинации «Экскурсионный туристический маршрут»,

архитектурно-этнографический музей «Семёнково» заявлен в номинации «Культурно-исторический объект»,

вологодское кружево борется за победу в номинации «Народный промысел»,

театральный фестиваль «Голоса истории» претендует на звание лучшего фестиваля страны.

Также голосование в направлении «Сокровища России» открыто в номинациях: «Природный объект», «Экомаршрут», «Железнодорожный маршрут», «Круиз», «Оздоровительный курорт», «Городской отель», «Загородный отель», «Национальное блюдо». Кроме того, будут определены фавориты международного туризма: ему посвящены номинации «Лучший отель» и «Лучшее направление».

«Конкурс нацелен на поддержку внутреннего туризма. Сколько удивительных достопримечательностей и брендов, которыми славятся регионы нашей страны! Проект позволяет совершенно по-новому взглянуть на путешествия по России и, конечно, вызывает желание ближе узнать родную Вологодчину, – отметила заместитель Губернатора Лариса Каманина. - От нашего региона в конкурсном отборе заявлены действительно сильные претенденты. Невозможно представить культуру Вологодской области без вологодского кружева. Гордимся, что в прошлом году в конкурсе «Сокровища России» оно одержало уверенную победу в своей номинации. Голосуем за наших!»

Все номинанты выдвинуты официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые постарались подобрать все лучшее в своих регионах, но окончательный выбор – за аудиторией Russian Traveler.