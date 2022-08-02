Вологодская область будет бороться за победу на всероссийском конкурсе туристических объектов

02.08.2022 [Культура]

Журнал о путешествиях запустил открытое голосование, посвященное туристическим возможностям России. Вологодская область представлена в четырех номинациях из четырнадцати:

  • национальный маршрут «Жемчужины Русского Севера» участвует в номинации «Экскурсионный туристический маршрут»,

  • архитектурно-этнографический музей «Семёнково» заявлен в номинации «Культурно-исторический объект»,

  • вологодское кружево борется за победу в номинации «Народный промысел»,

  • театральный фестиваль «Голоса истории» претендует на звание лучшего фестиваля страны.

Также голосование в направлении «Сокровища России» открыто в номинациях: «Природный объект», «Экомаршрут», «Железнодорожный маршрут», «Круиз», «Оздоровительный курорт», «Городской отель», «Загородный отель», «Национальное блюдо». Кроме того, будут определены фавориты международного туризма: ему посвящены номинации «Лучший отель» и «Лучшее направление».

«Конкурс нацелен на поддержку внутреннего туризма. Сколько удивительных достопримечательностей и брендов, которыми славятся регионы нашей страны! Проект позволяет совершенно по-новому взглянуть на путешествия по России и, конечно, вызывает желание ближе узнать родную Вологодчину, – отметила заместитель Губернатора Лариса Каманина. - От нашего региона в конкурсном отборе заявлены действительно сильные претенденты. Невозможно представить культуру Вологодской области без вологодского кружева. Гордимся, что в прошлом году в конкурсе «Сокровища России» оно одержало уверенную победу в своей номинации. Голосуем за наших!»

Все номинанты выдвинуты официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые постарались подобрать все лучшее в своих регионах, но окончательный выбор – за аудиторией Russian Traveler.

Голосование за номинантов открыто по ссылке. Оно продлится до 30 сентября. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler. Победителей наградят на торжественной церемонии, которая состоится в ноябре.

Тэги: Туризм, конкурсы

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