В Усть-Кубинском районе в результате ДТП погиб мужчина, которого везли в ковше трактора

02.08.2022 [Происшествия]

В Усть-Кубинском районе 35-летний мужчина, которого везли в ковше трактора, погиб в результате ДТП.

Авария произошла у деревни Заднее 1 августа около 17:20. Трактор МТЗ-80 съехал в кювет. 25-летний пассажир, находившийся в салоне, госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Установлено, что водитель — 32-летний мужчина — был пьян. Он получил ушибы. Трактор был не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП, авария, гибель человека, пострадавшие, пьяный водитель, проверка
Фото пресс-службы областного УМВД

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