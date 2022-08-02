В Усть-Кубинском районе в результате ДТП погиб мужчина, которого везли в ковше трактора

В Усть-Кубинском районе 35-летний мужчина, которого везли в ковше трактора, погиб в результате ДТП.

Авария произошла у деревни Заднее 1 августа около 17:20. Трактор МТЗ-80 съехал в кювет. 25-летний пассажир, находившийся в салоне, госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Установлено, что водитель — 32-летний мужчина — был пьян. Он получил ушибы. Трактор был не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.