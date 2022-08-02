В Череповце полицейские дважды за вечер ловили пьяного водителя

В Череповце сотрудники ГИБДД дважды за вечер задерживали одного и того же 54-летнего мужчину пьяным за рулём.

В первом случае он управлял автобусом: полицейские обратили внимание на то, что водитель проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составляет 1200 мкг/л. На задержанного составили соответствующие протоколы, а транспорт передали собственнику — одному из городских предпринимателей.

«Но на этом приключения горе-водителя не закончились. Спустя буквально 2 часа в районе вокзала он был остановлен вновь, уже на легковом автомобиле (Лада Гранта). На вопросы сотрудников пояснил, что автомобиль принадлежит супруге. Выпил в честь Дня ВМФ, а также решил отметить свой выход на пенсию», — сообщает городской отдел ГИБДД.

К тому моменту мужчина стал чуть трезвее: содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 1122 мкг/л. На него составили ещё один протокол. За каждый факт пьяного вождения череповчанину грозит до 30 тысяч рублей штрафа и до двух лет лишения водительских прав.