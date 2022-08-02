Врачи Вологодской областной больницы провели две сложнейшие операции на сосудах мужчины и спасли ему жизнь

Врачи Вологодской областной клинической больницы сделали одновременно две сложнейшие операции, чтобы спасти жизнь человека.

«В региональный сосудистый центр Вологды поступил 60-летний мужчина с ишемическим инсультом. У него была парализована правая сторона тела и отсутствовала речь. Он был буквально в шаге от смерти. В силу экстренности ситуации пациента, минуя приемное отделение, доставили в операционную. На КТ обнаружили закупорку тромбом средней мозговой артерии. Нужно было срочно выполнять тромбэкстракцию. На счету была каждая минута. Но доступ к месту тромбоза оказался закрыт. Чтобы обеспечить прямой путь к нему необходимо было предварительно провести стентирование внутренней сонной артерии», — рассказывает главный врач Вологодской областной больницы Дмитрий Ваньков.

Тромбэкстракция и стентирование — это две разные сложнейшие высокотехнологичные операции. Тромбэкстракция — это процедура механического удаления тромба. Стентирование — это установка внутри артерии специального каркаса, препятствующего сужению сосуда. Выполнять такие вмешательства могут лишь опытные врачи, знающие до тонкостей анатомию сосудов.

«По-настоящему ювелирную работу провела операционная бригада сосудистого центра с Москалевым Андреем Андреевичем, выполнив поэтапно четко и быстро эти две операции. Все прошло успешно, кровоток в головном мозге был восстановлен. С момента поступления пациента и до удаления тромба прошло всего 30 минут! А уже на следующий день мужчина мог разговаривать, вернулась двигательная активность на пораженной стороне. Сейчас он полностью восстановился и вернулся к обычной жизни. Это уникальный случай!», — поясняет главный врач.

Тромбэкстракция — инновационная технология по извлечению тромба из сосудов головного мозга. Ее внедрили в практику год назад. Ключевую роль играет обращение пациента в более ранние сроки. Теперь каждый житель области, попавший в Вологодскую областную больницу с ишемическим инсультом, благодаря новой технологии имеет шанс на полноценную жизнедеятельность после этого тяжёлого заболевания.