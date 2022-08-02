Два китайских авианосца вышли в море на встречу с Нэнси Пелоси

Два китайских авианосца – «Ляонин» и Шаньдун» вышли в море после того, как китайские и тайваньские СМИ начали сообщать возможное время прибытия на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси. Также накануне в район Тайваня группу кораблей перебросили США. Об этом рассказало китайское издание China Times.

Правда, пока непонятно, отправились китайские авианосцы в район Тайваньского пролива или присоединятся к проводимым Китаем учениям, однако сам факт их выхода может говорить об усилении противостояния между Пекином и Вашингтоном.

За последние несколько дней обстановка вокруг Тайваня значительно накалилась на фоне визита Нэнси Пелоси. Первоначально она заявляла, что посетит только Сингапур, Японию, Малайзию и Южную Корею. Однако накануне стало известно, что сегодня вечером конгрессмен может появиться на Тайване и остаться там на ночь.

Как заявляли китайские власти, визит Пелоси подорвет отношения с Вашингтоном. В Пекине предупредили, что сделают все возможное, чтобы этот визит не состоялся.