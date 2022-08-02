В Великоустюгском районе неизвестные разбирают бетонную дорогу, которой пользуются жители

02.08.2022 [Общество]

Жители поселка Полдарса сообщили о том, что неизвестные воруют бетонные плиты с дороги, которой пользуются местные жители. 

«Последнюю дорогу жизни у нас воруют, и все молча наблюдают. Какие-то заезжие бандиты снимают железобетонные плиты с нашей дороги, а ведь это дорога в лес, где мы хоть как-то ездим, собираем грибы и ягоды, чтоб как-то выжить. Наши деды и отцы строили и содержали эту дорогу, а сейчас все уничтожается. Был леспромхоз у нас, была жизнь в поселке, 90 годы и то, как-то выжили, а сейчас что? Как можно было продать дорогу бетонную? Где милиция? Неужели нам самим надо ложиться под камазы и не давать разбирать нашу бетонку?» — написала местная жительница Екатерина Пустохина. 

В Администрации Великоустюгского района ответили жителям Полдарсы, что в «районном реестре дорог общего пользования местного значения данная дорога из сборных железобетонных плит не значится, так как являлась технологической».

Таким ответом чиновники вызвали еще больше возмущения местных жителей. 

«Дорога, существовавшая со времен СССР, нужна местным жителям, чтобы ездить в лес за грибами и ягодами. Однако районные власти считают, что раз дорога технологическая и на карте ее нет, то и заявленной проблемы тоже не существует. Вопрос, кому были проданы железобетонные плиты и кто дал на это согласие, районная администрация оставила без ответа. Также устюжане напоминают, что ранее уже были сняты плиты с дорог в других населенных пунктах Великоустюгского района: в Демьяново и Ломоватке. По этим случаям, насколько нам известно, никаких дел заведено не было», — написали активисты в группе «Великий Устюг Инфо».

После этого в администрации Великоустюгского района сообщили, что в правоохранительные органы направлено обращение с требованием проверить законность демонтажа плит.

Тэги: дорога, плиты

ТОП НЕДЕЛИ

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке
Житель Вологды получил штраф за дискредитацию армии РФ, выйдя на площадь Революции с белым листом
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе
В Вологде двое детей и женщина пострадали в ДТП на улице Ананьинской
В Шекснинском районе пропала женщина и двое детей
Лисицинский карьер может стать курортом
В Вологде мусоровоз задавил пожилую женщину

Похожие новости

В Вологде на улице Доронинской после подтопления испортился новый асфальт

Жители Вологды заметили, что после подтопления улицы Доронинской, которую ремонтировали в прошлом году, местами сошел асфальт. Об этом они написали в социальных сетях. 

1306
0

Прокуратура обязала привести в порядок дорогу в поселке Можайское Вологодского района

Проверка установила, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии

1683
0

Водитель Mitsubishi ASX погиб в ДТП в Шекснинском районе

Авария случилась сегодня на трассе Шексна — Сизьма

3252
0

«Ужасы дороги Ирдоматка — Шайма»: в соцсетях появились фото трассы в Череповецком районе

Дорогу ремонтировали в 2019 году

2108
0

Угрозу подтопления федеральной трассы в Череповецком районе ликвидировали

Для отвода воды дорожники оперативно выполнили расчистку русла канавы и водоотводной трубы от снега и льда, после чего уровень воды значительно снизился

1338
0

За десять лет в Вологодской области суд взыскал 1,9 млн рублей за сбитых на дороге животных

Такса за сбитого лося за это время увеличилась с 5000 рублей до 80 000 рублей

2209
0

В сети появилось видео, как на трассе Чекшино-Тотьма с лесовоза на ходу слетают бревна

Водитель ехавшей навстречу грузовику машины сумел от них увернуться

3525
0

Дорогу Лодейка-Благовещенье в Великоустюгском районе после жалоб жителей пообещали прогрейдировать

По словам начальника департамента дорожного хозяйства области Андрея Накрошаева, образовавшиеся дефекты не препятствуют проезду

23610
0

Проект ремонта дороги Тарнога - Илезский погост откорректируют после жалоб жителей

Работы уже начались и выяснилось, что после ремонта подъезд к некоторым участкам людей будет затруднен

1626
0

Трассу Чекшино-Тотьма-Великий Устюг передали в федеральную собственность

Теперь на средства федерального бюджета будет проведён капремонт и реконструкция отдельных участков, повышено качество дорожного покрытия

2232
0

Областное управление автодорог оштрафовали на 100 000 рублей за выбоины на трассе в Великоустюгском районе

Было выявлено несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дороги

1203
0

В Вологодском районе затопило дорогу к шести деревням

От внешнего мира отрезаны 62 человека, медикаментами и продуктами население обеспечено

3623
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Усть-Кубинском районе в результате ДТП погиб мужчина, которого везли в ковше трактора
Алексей Мордашов больше всего потерял от санкций по сравнению с другими олигархами
Форум популярной истории «Без рамок» пройдет в Вологде с 19 по 21 августа
В Череповце полицейские дважды за вечер ловили пьяного водителя
Врачи Вологодской областной больницы провели две сложнейшие операции на сосудах мужчины и спасли ему жизнь
Два китайских авианосца вышли в море на встречу с Нэнси Пелоси
В Великоустюгском районе неизвестные разбирают бетонную дорогу, которой пользуются жители
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1691
0
02.08.2022 [БлогоVO]

Ни один другой город не оставляет такого ощущения заповедника XVIII века, как Великий Устюг

337
0
29.07.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин два года бьется за право видеться с дочерью

580
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика