В Великоустюгском районе неизвестные разбирают бетонную дорогу, которой пользуются жители

Жители поселка Полдарса сообщили о том, что неизвестные воруют бетонные плиты с дороги, которой пользуются местные жители.

«Последнюю дорогу жизни у нас воруют, и все молча наблюдают. Какие-то заезжие бандиты снимают железобетонные плиты с нашей дороги, а ведь это дорога в лес, где мы хоть как-то ездим, собираем грибы и ягоды, чтоб как-то выжить. Наши деды и отцы строили и содержали эту дорогу, а сейчас все уничтожается. Был леспромхоз у нас, была жизнь в поселке, 90 годы и то, как-то выжили, а сейчас что? Как можно было продать дорогу бетонную? Где милиция? Неужели нам самим надо ложиться под камазы и не давать разбирать нашу бетонку?» — написала местная жительница Екатерина Пустохина.

В Администрации Великоустюгского района ответили жителям Полдарсы, что в «районном реестре дорог общего пользования местного значения данная дорога из сборных железобетонных плит не значится, так как являлась технологической».

Таким ответом чиновники вызвали еще больше возмущения местных жителей.

«Дорога, существовавшая со времен СССР, нужна местным жителям, чтобы ездить в лес за грибами и ягодами. Однако районные власти считают, что раз дорога технологическая и на карте ее нет, то и заявленной проблемы тоже не существует. Вопрос, кому были проданы железобетонные плиты и кто дал на это согласие, районная администрация оставила без ответа. Также устюжане напоминают, что ранее уже были сняты плиты с дорог в других населенных пунктах Великоустюгского района: в Демьяново и Ломоватке. По этим случаям, насколько нам известно, никаких дел заведено не было», — написали активисты в группе «Великий Устюг Инфо».

После этого в администрации Великоустюгского района сообщили, что в правоохранительные органы направлено обращение с требованием проверить законность демонтажа плит.