В Вологде сотрудники Росгвардии задержали находящегося в розыске жителя Ярославля во время трапезы в магазине

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали находящегося в розыске жителя Ярославля при попытке хищения товара из магазина.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в города Вологда приехали на вызов в один из охраняемых супермаркетов на улице Дальняя. Как выяснили росгвардейцы, один из посетителей торговой точки взял с прилавков продукты питания, употребил их, а затем прошел мимо кассовой зоны, не расплатившись за товар. Личность мужчины была установлена, оказалось он находится в розыске.

Сотрудники Росгвардии передали нарушителя полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.