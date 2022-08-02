В Вологде сотрудники Росгвардии задержали находящегося в розыске жителя Ярославля во время трапезы в магазине

02.08.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали находящегося в розыске жителя Ярославля при попытке хищения товара из магазина.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в города Вологда приехали на вызов в один из охраняемых супермаркетов на улице Дальняя. Как выяснили росгвардейцы, один из посетителей торговой точки взял с прилавков продукты питания, употребил их, а затем прошел мимо кассовой зоны, не расплатившись за товар. Личность мужчины была установлена, оказалось он находится в розыске.

Сотрудники Росгвардии передали нарушителя полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: кража, розыск

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