С сегодняшнего дня повышается пенсия работающих пенсионеров

01.08.2022 [Общество]

Что такое августовский перерасчет пенсий рассказал председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

По данным Вологодского отделения Пенсионного Фонда РФ, в регионе продолжают работать 65 845 пенсионеров. Эти граждане в том случае, если они работали в 2021 году, с 1 августа получат увеличенные страховые пенсии по старости или по инвалидности. При этом размер увеличения рассчитывается индивидуально и зависит от уровня заработной платы пенсионера в прошлом году, от отчислений, которые производил работодатель.

«Ко мне на личный прием часто обращаются жители области с вопросами, которые касаются пенсионного законодательства. Отмечу, что ежегодный августовский перерасчет носит беззаявительный характер, приходить в клиентские службы ПФР гражданам не нужно, все будет сделано автоматически. Вся информация доступна в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Нынешнее повышение пенсий не потребует внесения изменений в региональное законодательство, поскольку федеральная норма действует напрямую», — рассказал Андрей Луценко.

Автоматический перерасчет пенсии делается также при увольнении пенсионера. В этом случае гражданину через три месяца будет начислена повышенная пенсия с учетом всех индексаций.

Напомним, в этом году неоднократно увеличивались и пенсии неработающих пенсионеров. Так, страховые выплаты этой категории граждан с 1 января 2022 года выросли на 5,9%, в феврале проведена доиндексация до 8,6% начиная с января. С 1 апреля были повышены социальные пенсии на 8,6%. А с 1 июня этого года у неработающих пенсионеров увеличились на 10% и страховые, и социальные пенсии. 

Тэги: пенсия, индексация

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