В Дагестане добыта самка шакала, растерзавшая семилетнего ребенка

01.08.2022 [Происшествия]

Дагестанские охотники добыли самку шакала, которая растерзала семилетнего ребенка в Цунтинском районе республики. Первоначально предполагалось, что ребенка загрыз волк, однако, по словам охотников, на него все-таки напала взрослая самка шакала.

Трагедия произошла на минувшей неделе. Несколько мальчиков играли в футбол на площадке недалеко от села Кидеро. Затем двое из них пошли в лес за ягодами, где на шестилетнего Абубакара Ахмедова напал хищник, а его брата утащил в лес.

Абубакар был доставлен в больницу с укусами шеи, а тело его растерзанного брата чуть позже тело обнаружили около болота.

Накануне примерно в том же месте, где был найден погибший ребенок, охотники добыли самку шакала. По их словам, экспертиза показала, что именно этот зверь убил мальчика.

Сразу после происшествия на место трагедии прибыли бригады егерей и охотников для отстрела волков и шакалов. С сегодняшнего дня, как рассказали охотники, в районе началась облава на зверей.

 

 

Тэги: нападение, ребенок, хищник
Фото: тг-канал Mash Gor

ТОП НЕДЕЛИ

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке
Житель Вологды получил штраф за дискредитацию армии РФ, выйдя на площадь Революции с белым листом
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе
24-летний молодой человек нырнул в реку Тошня и получил тяжелую травму спинного мозга
В Вологде двое детей и женщина пострадали в ДТП на улице Ананьинской
Лисицинский карьер может стать курортом
В Шекснинском районе пропала женщина и двое детей

Похожие новости

В Вытегорском районе пенсионерку приговорили к обязательным работам за нападение на соседку с лопатой

Женщины долго враждовали

778
0

Главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова облили краской в поезде

Нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов»

1909
0

Пациент психоневрологического диспансера напал на женщину в Вологодской области

Сообщается, что пациент до сих пор находится на амбулаторном лечении

1637
0

Следователям Вологодской области поручили принять исчерпывающие меры по выяснению обстоятельств нападения на врача в Череповце

10 января пациент напал на заместителя главного врача череповецкой городской поликлиники №7

2171
0

Пациент напал на врача в Череповце

ЧП произошло в череповецкой поликлинике №7 утром 10 января

3967
0

В Великом Устюге грабитель, напавший на девочку-подростка, получил условный срок

Суд также обязал его пройти обследование у нарколога

1856
0

В Череповце 13-летний подросток пытался вырвать сумку у пенсионерки

Проходивший мимо полицейский услышал крики пострадавшей о помощи и задержал нападавшего

1120
0

Великий Устюг обставили капканами на волка

В окрестностях райцентра ловят серого хищника

1161
0

Орден Мужества и медаль

Пермские полицейские, задержавшие стрелка Тимура Бекмансурова, получили награды

1836
0

Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу

Сергей Воропанов заявил, что УМВД разместила патрульные наряды вблизи образовательных учреждений

5256
0

В Вологде таксист, поссорившись с пассажиром, брызнул ему в лицо перцовым баллончиком

Конфликт возник из-за того, что пассажир хотел оплатить поездку банковской картой, а водитель заявил, что принимает только наличные

1689
0

Пьяный мужчина напал на девочку-подростка в Великом Устюге и отобрал телефон

Он повредил устройство, с силой бросив его на дорогу

2029
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Дагестане добыта самка шакала, растерзавшая семилетнего ребенка
В российских магазинах перестанут продавать чаи «Липтон» и «Брук Бонд»
6 августа в Вологду приедет поезд-выставка на паровозной тяге
В Вологде на перекрёстке улиц Гоголя и Самойло перевернулся грузовик
От самозанятых в бюджет Вологодской области поступило 126 млн рублей налогов
Жительница Нюксенского района ударила ножом мужа, который её унижал
В Шекснинском районе прокуратура провела проверку по факту нападения собаки на двух детей
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1645
0
01.08.2022 [БлогоVO]

Инсталляция или перфоманс?

225
0
29.07.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин два года бьется за право видеться с дочерью

512
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика