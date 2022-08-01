В Дагестане добыта самка шакала, растерзавшая семилетнего ребенка

Дагестанские охотники добыли самку шакала, которая растерзала семилетнего ребенка в Цунтинском районе республики. Первоначально предполагалось, что ребенка загрыз волк, однако, по словам охотников, на него все-таки напала взрослая самка шакала.

Трагедия произошла на минувшей неделе. Несколько мальчиков играли в футбол на площадке недалеко от села Кидеро. Затем двое из них пошли в лес за ягодами, где на шестилетнего Абубакара Ахмедова напал хищник, а его брата утащил в лес.

Абубакар был доставлен в больницу с укусами шеи, а тело его растерзанного брата чуть позже тело обнаружили около болота.

Накануне примерно в том же месте, где был найден погибший ребенок, охотники добыли самку шакала. По их словам, экспертиза показала, что именно этот зверь убил мальчика.

Сразу после происшествия на место трагедии прибыли бригады егерей и охотников для отстрела волков и шакалов. С сегодняшнего дня, как рассказали охотники, в районе началась облава на зверей.