В российских магазинах перестанут продавать чаи «Липтон» и «Брук Бонд»

01.08.2022 [Общество]

С полок российских магазинов исчезнут чаи «Липтон» и «Брук Бонд». По заявлению пресс-службы чайной компании Ekaterra, к концу года эти бренды перестанут производиться в России в связи с прекращением их владельцем бизнеса на территории РФ.

«Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в компании подчеркнули, что все обязательства перед сотрудниками выполнятся в полном объеме в соответствии с трудовым законодательством РФ.

По данным СМИ, штаб чайной компании Ekaterra находится в Нидерландах, а сама компания была создана в 2021 году в качестве отдельного подразделения Unilever. Всего компании принадлежат более 30 торговых марок чая. В России она представлена брендами Lipton, Brooke Bond и Saito.

Тэги: санкции, бизнес, производство

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