6 августа в Вологду приедет поезд-выставка на паровозной тяге

01.08.2022 [Культура]

В Вологду прибудет поезд-выставка на паровозной тяге.

6 августа в Вологде на территории железнодорожного вокзала пройдет праздник, посвященный 150-летию открытия участка железной дороги Ярославль — Вологда и Дню железнодорожника. 

На первый путь станции Вологда в 11.30 прибудет поезд-выставка с действующим паровозом. В составе также будут современный локомотив 2ЭС7 «Черный гранит», вагон исторического наследия Северной железной дороги, специализированные диагностические комплексы и путевая техника. Выставка будет работать до 16.00. 

В это же время все желающие смогут посмотреть концертную программу с вокальными и танцевальными номерами, сфотографироваться на фоне паровоза и фотозон. На перроне будут работать развлекательные площадки для детей и взрослых. Вход свободный.

Тэги: паровоз, выставка

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