6 августа в Вологду приедет поезд-выставка на паровозной тяге

В Вологду прибудет поезд-выставка на паровозной тяге.

6 августа в Вологде на территории железнодорожного вокзала пройдет праздник, посвященный 150-летию открытия участка железной дороги Ярославль — Вологда и Дню железнодорожника.

На первый путь станции Вологда в 11.30 прибудет поезд-выставка с действующим паровозом. В составе также будут современный локомотив 2ЭС7 «Черный гранит», вагон исторического наследия Северной железной дороги, специализированные диагностические комплексы и путевая техника. Выставка будет работать до 16.00.

В это же время все желающие смогут посмотреть концертную программу с вокальными и танцевальными номерами, сфотографироваться на фоне паровоза и фотозон. На перроне будут работать развлекательные площадки для детей и взрослых. Вход свободный.