От самозанятых у бюджет Вологодской области поступило 126 млн рублей налогов

01.08.2022 [Общество]

Более 22 тысяч жителей Вологодской области оформили статус самозанятых за два года действия специального налогового режима. Общий доход самозанятых вологжан составил почти четыре млрд рублей с начала действия эксперимента. В бюджет области поступило 126 млн рублей налога.

«Ровно два года назад мы приняли закон о начале эксперимента по введению налога на профессиональный доход и сегодня с уверенностью можем говорить о положительной динамике. Мы видим, что ежемесячно в качестве самозанятых регистрируется почти тысяча человек. Этот показатель удерживает нас на четвертом месте по Северо-Западному федеральному округу», — отметил и. о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак.

В Вологодской области чаще всего режим самозанятости применяют граждане, работающие в сфере ремонта и строительства, IT-сфере, продавцы своих товаров, репетиторы. Популярными являются услуги индустрии красоты, автотранспортные услуги, реклама и аренда квартир.

Самозанятые граждане претендуют на все меры господдержки наравне с представителями малого и среднего бизнеса. Они могут взять льготные кредиты, субсидии и гранты, принять участие в лизинговых программах и бизнес-обучении.

Кроме того, центр «Мой бизнес» готов обеспечить участие самозанятых граждан в ярмарочных мероприятиях на территории Вологды.

Зарегистрироваться в качестве самозанятых стало возможным через Портал Госуслуг, благодаря закону, направленному на совершенствование порядка постановки на учет в налоговых органах физлиц в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

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