От самозанятых у бюджет Вологодской области поступило 126 млн рублей налогов

Более 22 тысяч жителей Вологодской области оформили статус самозанятых за два года действия специального налогового режима. Общий доход самозанятых вологжан составил почти четыре млрд рублей с начала действия эксперимента. В бюджет области поступило 126 млн рублей налога.

«Ровно два года назад мы приняли закон о начале эксперимента по введению налога на профессиональный доход и сегодня с уверенностью можем говорить о положительной динамике. Мы видим, что ежемесячно в качестве самозанятых регистрируется почти тысяча человек. Этот показатель удерживает нас на четвертом месте по Северо-Западному федеральному округу», — отметил и. о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак.

В Вологодской области чаще всего режим самозанятости применяют граждане, работающие в сфере ремонта и строительства, IT-сфере, продавцы своих товаров, репетиторы. Популярными являются услуги индустрии красоты, автотранспортные услуги, реклама и аренда квартир.

Самозанятые граждане претендуют на все меры господдержки наравне с представителями малого и среднего бизнеса. Они могут взять льготные кредиты, субсидии и гранты, принять участие в лизинговых программах и бизнес-обучении.

Кроме того, центр «Мой бизнес» готов обеспечить участие самозанятых граждан в ярмарочных мероприятиях на территории Вологды.

Зарегистрироваться в качестве самозанятых стало возможным через Портал Госуслуг, благодаря закону, направленному на совершенствование порядка постановки на учет в налоговых органах физлиц в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.