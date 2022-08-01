Жительница Нюксенского района ударила ножом мужа, который её унижал

01.08.2022 [Общество]

В Нюксенском районе суд вынес приговор 38-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью супруга.

По материалам дела, инцидент произошёл в феврале 2022 года. Установлено, что потерпевший систематически унижал жену и провоцировал её на конфликт. В один из дней, когда мужчина ушёл спать, подсудимая, находясь в глубоком стрессе и состоянии безысходности от постоянных унижений, несколько раз ударила его ножом. После она сам вызвала мужу «скорую».

«На суде женщина согласилась с предъявленным ей обвинением и пояснила, что она просто не знала, как жить дальше. Показательно, что в судебном процессе супруг признал свою вину в том, что довел свою ранее спокойную и терпеливую жену до такого состояния», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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Тэги: вред здоровью, родственники, издевательства, суд, приговор

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