У Анатолия Чубайса начали отниматься руки и ноги

01.08.2022 [Общество]

Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Об этом в своем Telegram-канале написала телеведущая Ксения Собчак. По словам Собчак, Чубайс сам рассказал ей, что оказался в одной из европейских клиник, где ему поставили неутешительный диагноз. Чубайс также пояснил, что врачи оценивают его состояние, как средней тяжести и стабильное.

Впрочем, супруга Чубайса Авдотья Смирнова не считает состояние мужа стабильным. По ее словам, «мужу неожиданно стало плохо, после чего у него начали отниматься конечности».

В понедельник, 1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новости о болезни Чубайса и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Мне не известно, чтобы были какие-то обращения за помощью. Безусловно, это печальные новости, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но в то же время мы не владеем деталями», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что если Анатолий Чубайс обратится за помощью к российским властям, то его постараются поддержать, как любого другого гражданина РФ.

«Он российский гражданин и по мере возможностей мы пытаемся помогать всем российским гражданам», — рассказал Песков.

Справка: синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром чаще всего встречается у взрослых людей и у мужчин. Заболевание характеризуется симметричной мышечной слабостью, которая типично начинается в проксимальных отделах мышц ног и через несколько часов или дней распространяется на руки.

Тэги: реанимация, Анатолий Чубайс, Роснано

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