В Великом Устюге наладили производство палочек для суши из отходов деревообработки

Предприниматель из Великого Устюга наладил производство китайских палочек из отходов деревообработки.

«Великоустюгский березняк + вологодская смекалка = китайские палочки для еды. Идея производить палочки для суши у Дениса Анатольевича Тельтевского появилась случайно: не выбрасывать же оставшийся после деревообработки материал. В итоге нашлись московские партнёры, которые предоставили оборудование и сейчас скупают продукцию. Не тоннами, конечно, но для начала неплохо — в день 10 коробок по 3 тысячи пар», — рассказывает глава Великоустюгского района Александр Кузьмин

«Хотелось отходы превратить в деньги. У нас есть компаньоны в Москве, которые полностью забирают весь объем. Оборудование тоже они предоставили. А палочки мы делаем из березы», — говорит предприниматель Денис Тельтевской.

Также чиновник добавил, что намерен вместе с коллегами из отдела экономического развития поддержать инициативу.