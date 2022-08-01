В Великом Устюге наладили производство палочек для суши из отходов деревообработки

01.08.2022 [Экономика]

Предприниматель из Великого Устюга наладил производство китайских палочек из отходов деревообработки.

«Великоустюгский березняк + вологодская смекалка = китайские палочки для еды. Идея производить палочки для суши у Дениса Анатольевича Тельтевского появилась случайно: не выбрасывать же оставшийся после деревообработки материал. В итоге нашлись московские партнёры, которые предоставили оборудование и сейчас скупают продукцию. Не тоннами, конечно, но для начала неплохо — в день 10 коробок по 3 тысячи пар», — рассказывает глава Великоустюгского района Александр Кузьмин

«Хотелось отходы превратить в деньги. У нас есть компаньоны в Москве, которые полностью забирают весь объем. Оборудование тоже они предоставили. А палочки мы делаем из березы», — говорит предприниматель Денис Тельтевской.

Также чиновник добавил, что намерен вместе с коллегами из отдела экономического развития поддержать инициативу.

Тэги: палочки для суши, китайские палочки

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